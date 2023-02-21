Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

До 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1692 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722

Сын: Иов Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Саввич

Михалево, Тутаевский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Лука Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Саввич

Михалево, Тутаевский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Саввич

Место жительства
Неизвестно
Михалево, Тутаевский район, Ярославская область
Смерть
До 1762
Михалево, Тутаевский район, Ярославская область
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