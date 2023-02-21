Екатерина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиДо 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1722
Сын: Иов Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Саввич
Рождение ребёнка
1740
Сын: Лука Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Саввич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Саввич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1762