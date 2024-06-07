Торгашов Илья Рамильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1992
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.07.2017
Рождение ребёнка
28.02.2021
Дочь: Торгашова Амелия Ильинична
Мать ребёнка: Торгашова (Каранина) Дина Габиловна
Рождение ребёнка
04.10.2023
Мать ребёнка: Торгашова (Каранина) Дина Габиловна