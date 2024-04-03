Мишенина Сегклистикия Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Мишенин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Мишенин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Мишенин Иван Филиппович
Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
?.07.1840
Дочь: Мишенина Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Мишенин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Мишенина Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Мишенин Иван Филиппович
Смерть
Неизвестно