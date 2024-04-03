Мишенина Сегклистикия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишенина Сегклистикия Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишенин Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Мишенин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Мишенин Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Мишенин Анофрий Иванович

Отец ребёнка: Мишенин Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Мишенин Даниил Иванович

Отец ребёнка: Мишенин Иван Филиппович

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
?.07.1840

Дочь: Мишенина Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Мишенин Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Мишенина Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Мишенин Иван Филиппович

Смерть
Неизвестно

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