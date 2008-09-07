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Zahariash (Gasich) Olena
Zahariash (Gasich) Olena
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.05.1938
Дата смерти
07.09.2008
Пол
Женский
Отец
Gasich Ivan
1914 г.р.
Мать
Gasich Tetiana
1905 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
DB
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1938
Отец:
Gasich Ivan
Мать:
Gasich Tetiana
Смерть
07.09.2008
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