Zahariash (Gasich) Olena — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Zahariash (Gasich) Olena

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1938

Дата смерти

07.09.2008

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1938

Отец: Gasich Ivan

Мать: Gasich Tetiana

Смерть
07.09.2008
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