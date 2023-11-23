Иосиф Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Иосиф Дмитриевич (ок. 1720 - ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Семеновского Ростовского уезда1 . О жене его данных нет. Дети: Дарья, супруга священника Иоанна Михайловича.... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Дарья Иосифова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Михаил Иосифов
Мать ребёнка: не указана
Михаил Иосифович (1743 - ?) Предположительно1 , родился в семье священника села Семеновского Ростовского уезда Иосифа Дмитриевича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Стефанида Петровна (1746-?).... Показать все
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Екатерина Иосифова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Дмитрий Иосифов
Мать ребёнка: не указана
Дмитрий Иосифович (1748 - ?) Предположительно1 , родился в семье священника села Семеновского Ростовского уезда Иосифа Дмитриевича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Екатерина Григорьевна (1749-?... Показать все
Смерть
Неизвестно