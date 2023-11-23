Иосиф Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иосиф Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Иосиф Дмитриевич (ок. 1720 - ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Семеновского Ростовского уезда1 . О жене его данных нет. Дети: Дарья, супруга священника Иоанна Михайловича.... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Дарья Иосифова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Михаил Иосифов

Мать ребёнка: не указана

Михаил Иосифович (1743 - ?) Предположительно1 , родился в семье священника села Семеновского Ростовского уезда Иосифа Дмитриевича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Стефанида Петровна (1746-?).... Показать все
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Екатерина Иосифова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Дмитрий Иосифов

Мать ребёнка: не указана

Дмитрий Иосифович (1748 - ?) Предположительно1 , родился в семье священника села Семеновского Ростовского уезда Иосифа Дмитриевича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Екатерина Григорьевна (1749-?... Показать все
Смерть
Неизвестно

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