Фролова Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
1947
Сын: Фролов Михаил
Отец ребёнка: Фролов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фролов Пётр
Смерть
Неизвестно