Фролова Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова Александра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Пётр

Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Пётр

Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1947

Сын: Фролов Михаил

Отец ребёнка: Фролов Пётр

Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Пётр

Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Пётр

Смерть
Неизвестно
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