Горынцева Марфа Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горынцева Марфа Арсентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1913

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Горынцев Павел Осипович

Рождение ребёнка
23.01.1915

Дочь: Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Горынцев Павел Осипович

Рождение ребёнка
04.01.1918

Сын: Горынцев Михаил Павлович

Отец ребёнка: Горынцев Павел Осипович

Рождение ребёнка
07.11.1920

Сын: Горынцев Николай Павлович

Отец ребёнка: Горынцев Павел Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горынцев Павел Осипович

Смерть
Неизвестно
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