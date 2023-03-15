Горынцева Марфа Арсентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1913
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Горынцев Павел Осипович
Рождение ребёнка
23.01.1915
Дочь: Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Горынцев Павел Осипович
Рождение ребёнка
04.01.1918
Отец ребёнка: Горынцев Павел Осипович
Рождение ребёнка
07.11.1920
Сын: Горынцев Николай Павлович
Отец ребёнка: Горынцев Павел Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно