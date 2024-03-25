Мирон Никифоров
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Никифор Яковлев
Мать: Екатерина Афанасьева
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Агафья Миронова
Мать ребёнка: Варвара Семенова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Андрей Миронов
Мать ребёнка: Варвара Семенова
Рождение ребёнка
1858
Сын: Терентий Миронов
Мать ребёнка: Варвара Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Семенова
Смерть
Неизвестно