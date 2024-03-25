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Мирон Никифоров

Место рождения

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Никифор Яковлев

Мать: Екатерина Афанасьева

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Агафья Миронова

Мать ребёнка: Варвара Семенова

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1853

Сын: Андрей Миронов

Мать ребёнка: Варвара Семенова

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1858

Сын: Терентий Миронов

Мать ребёнка: Варвара Семенова

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Семенова

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
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