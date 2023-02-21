Морщинкина Парасковья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1891
Дата смерти22.01.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1929
Сын: Морщинкин Александр Петрович
Отец ребёнка: Морщинкин Петр Иванович
Рождение ребёнка
08.01.1933
Дочь: Мяконькина Нина Петровна
Отец ребёнка: Морщинкин Петр Иванович
Смерть
22.01.1972