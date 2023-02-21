Морщинкина Парасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морщинкина Парасковья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1891

Дата смерти

22.01.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1929

Сын: Морщинкин Александр Петрович

Отец ребёнка: Морщинкин Петр Иванович

Рождение ребёнка
08.01.1933

Дочь: Мяконькина Нина Петровна

Отец ребёнка: Морщинкин Петр Иванович

Смерть
22.01.1972
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