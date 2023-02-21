Тынянов Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тынянов Юрий Николаевич

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Место рождения

Резекне, Латвия

Дата рождения

06.10.1894

Дата смерти

20.12.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Резекне, Латвия
Место жительства
С 1894 по 1903
Резекне, Латвия
Место жительства
С 1903 по 1911
Псков, город Псков, Псковская область
Место жительства
С 1911 по 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1941 по 1943
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.12.1943
Москва, город федерального значения Москва
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