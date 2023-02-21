Тынянов Юрий Николаевич
Место рожденияРезекне, Латвия
Дата рождения06.10.1894
Дата смерти20.12.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Резекне, Латвия
Место жительства
С 1894 по 1903
Резекне, Латвия
Место жительства
С 1903 по 1911
Псков, город Псков, Псковская область
Место жительства
С 1911 по 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1941 по 1943
Смерть
20.12.1943