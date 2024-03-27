Уздинская (Каплан) Клара Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти12.10.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Каплан Абрам
Мать: Каплан Фейга
Рождение ребёнка
14.03.1914
Сын: Уздинский Абрам Аркадьевич
Отец ребёнка: Уздинский Аарон Натанович
Украина. г. Красноармейск, Донецкой области.
Рождение ребёнка
26.05.1921
Дочь: Евгения (Зельда) Аркадьевна
Отец ребёнка: Уздинский Аарон Натанович
Украина. г. Красноармейск, Донецкой области.
Рождение ребёнка
20.08.1926
Дочь: Каткова Раиса Ароновна
Отец ребёнка: Уздинский Аарон Натанович
г.Красноармейск Сталинской обл.
Смерть
12.10.1942
Украина, Покровск (Красноарсейск)
Причина смерти: расстрел