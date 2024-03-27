Уздинская (Каплан) Клара Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уздинская (Каплан) Клара Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

12.10.1942

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Каплан Абрам

Мать: Каплан Фейга

Рождение ребёнка
14.03.1914

Сын: Уздинский Абрам Аркадьевич

Отец ребёнка: Уздинский Аарон Натанович

Украина. г. Красноармейск, Донецкой области.
Рождение ребёнка
26.05.1921

Дочь: Евгения (Зельда) Аркадьевна

Отец ребёнка: Уздинский Аарон Натанович

Украина. г. Красноармейск, Донецкой области.
Рождение ребёнка
20.08.1926

Дочь: Каткова Раиса Ароновна

Отец ребёнка: Уздинский Аарон Натанович

г.Красноармейск Сталинской обл.
Смерть
12.10.1942
Украина, Покровск (Красноарсейск)
Причина смерти: расстрел
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