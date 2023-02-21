Марсагишвили Николай (Цино) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марсагишвили Николай (Цино)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Марсагишвили Тади

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марсагишвили Лазо

Мать ребёнка: Марсагишвили Тинатин (Цико)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марсагишвили Тинатин (Цико)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марсагишвили Арсен Николаевич

Мать ребёнка: Марсагишвили Тинатин (Цико)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булашвили Маро

Мать ребёнка: Марсагишвили Тинатин (Цико)

Смерть
Неизвестно
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