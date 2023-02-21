Марсагишвили Николай (Цино)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Марсагишвили Тади
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марсагишвили Лазо
Мать ребёнка: Марсагишвили Тинатин (Цико)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марсагишвили Арсен Николаевич
Мать ребёнка: Марсагишвили Тинатин (Цико)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булашвили Маро
Мать ребёнка: Марсагишвили Тинатин (Цико)
Смерть
Неизвестно