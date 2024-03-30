Дубовик Ефим/Давыд Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик Ефим/Давыд Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дубовик Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Луговское, Парабельский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубовик Полина Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Луговское, Парабельский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубовик Агриппина Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Луговское, Парабельский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубовик Марья Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Луговское, Парабельский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубовик Елизавета Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Луговское, Парабельский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубовик Афанасий Давыдович

Мать ребёнка: не указана

Луговское, Парабельский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно
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