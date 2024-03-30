Дубовик Ефим/Давыд Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дубовик Яков
Рождение ребёнка
15.05.1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубовик Полина Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубовик Агриппина Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубовик Марья Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубовик Елизавета Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубовик Афанасий Давыдович
Смерть
Неизвестно