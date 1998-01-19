Андреева (из д.Базлык) Нина Александровна
Место рожденияБазлык Бижбулякский район
Дата рождения20.09.1924
Дата смерти19.01.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Базлык Бижбулякский район
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Матвеева Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Андреев Андрей
Рождение ребёнка
1952
Сын: Андреев Юрий
Отец ребёнка: Андреев Андрей
Рождение ребёнка
05.10.1954
Отец ребёнка: Андреев Андрей
Рождение ребёнка
1957
Сын: Андреев Евгений Андреевич
Отец ребёнка: Андреев Андрей
Рождение ребёнка
05.05.1959
Рождение ребёнка
31.03.1962
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андреев Андрей
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.01.1998
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно