Андреева (из д.Базлык) Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреева (из д.Базлык) Нина Александровна

Андреева (из д.Базлык) Нина Александровна

avatar

Место рождения

Базлык Бижбулякский район

Дата рождения

20.09.1924

Дата смерти

19.01.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

1945 г.р.
1952 г.р.
1954 г.р.
1957 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Базлык Бижбулякский район
Рождение ребёнка
1945

Дочь: Матвеева Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Андреев Андрей

Рождение ребёнка
1952

Сын: Андреев Юрий

Отец ребёнка: Андреев Андрей

Рождение ребёнка
05.10.1954

Сын: Андреев Борис Андреевич

Отец ребёнка: Андреев Андрей

Рождение ребёнка
1957

Сын: Андреев Евгений Андреевич

Отец ребёнка: Андреев Андрей

Рождение ребёнка
05.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Андрей

Рождение ребёнка
31.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Андрей

Кожай-Семеновка, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Андрей

Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.01.1998
Кожай-Семеновка, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Кожай-Семеновка, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close