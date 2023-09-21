Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муллин Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Муллина Феоктиста Васильевна

Отец ребёнка: Муллин Василий Николаевич

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Муллина Фёкла Васильевна

Отец ребёнка: Муллин Василий Николаевич

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Сын: Муллин Степан Васильевич

Отец ребёнка: Муллин Василий Николаевич

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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