Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Муллина Феоктиста Васильевна
Отец ребёнка: Муллин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Муллина Фёкла Васильевна
Отец ребёнка: Муллин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Муллин Василий Николаевич
Смерть
Неизвестно