Кузьмич Михалина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмич Михалина

Место рождения

Юратишки, Ивьевский район, Гродненская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Юратишки, Ивьевский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмич Василь

Отец ребёнка: Кузьмич Иван

Юратишки, Ивьевский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свёкла (Кузьмич) Серафима Ивановна

Отец ребёнка: Кузьмич Иван

Юратишки, Ивьевский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмич Иван

Рождение ребёнка
23.11.1898

Дочь: Дубенец (Кузьмич) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Кузьмич Иван

Юратишки, Ивьевский район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно

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