Кузьмич Михалина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмич Василь
Отец ребёнка: Кузьмич Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свёкла (Кузьмич) Серафима Ивановна
Отец ребёнка: Кузьмич Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьмич Иван
Рождение ребёнка
23.11.1898
Дочь: Дубенец (Кузьмич) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Кузьмич Иван
Смерть
Неизвестно