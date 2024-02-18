Софронова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1797 и 1801
Дата смертиМежду 1830 и 1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1797 и 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Сын: Софронов Андрей Савельевич
Отец ребёнка: Софронов Савелий Николаевич
Староцурухайтуй, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Между 1830 и 1836