Софронова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софронова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1797 и 1801

Дата смерти

Между 1830 и 1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1797 и 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Софронов Савелий Николаевич

Рождение ребёнка
1823

Сын: Софронов Андрей Савельевич

Отец ребёнка: Софронов Савелий Николаевич

Староцурухайтуй, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Между 1830 и 1836

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