(Фисенко) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Фисенко) Акулина

(Фисенко) Акулина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Фисенко Василий Семёнович

Отец ребёнка: Фисенко Семён Кондратьевич

Рождение ребёнка
1833

Сын: Фисенко Даниил

Отец ребёнка: Фисенко Семён Кондратьевич

Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Фисенко Трофим

Отец ребёнка: Фисенко Семён Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close