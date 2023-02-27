(Фисенко) Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Фисенко Василий Семёнович
Отец ребёнка: Фисенко Семён Кондратьевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Фисенко Даниил
Отец ребёнка: Фисенко Семён Кондратьевич
Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1842
Сын: Фисенко Трофим
Отец ребёнка: Фисенко Семён Кондратьевич
Смерть
Неизвестно