Черепанова Надежда Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1927
Дата смерти14.02.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1954
Дочь: Колесова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Черепанов Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
13.02.1958
Сын: Черепанов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Черепанов Владимир Васильевич
Смерть
14.02.2021