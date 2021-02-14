Черепанова Надежда Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанова Надежда Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1927

Дата смерти

14.02.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1954

Дочь: Колесова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Черепанов Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
13.02.1958

Сын: Черепанов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Черепанов Владимир Васильевич

Смерть
14.02.2021

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