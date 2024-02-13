Транский Владимир Григорьевич
Место рожденияг.Николаев УССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Транский (Левич) Людмила Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Бабич (Транский) Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Транский (Левич) Людмила Юрьевна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: красноармеец-санитар пропал без вести
Похороны
Неизвестно