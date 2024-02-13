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Транский Владимир Григорьевич

Место рождения

г.Николаев УССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Транский (Левич) Людмила Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Транский (Левич) Людмила Юрьевна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Бабич (Транский) Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Транский (Левич) Людмила Юрьевна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: красноармеец-санитар пропал без вести
Похороны
Неизвестно

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