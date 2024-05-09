Усова (Марашева) Агрипина Федорова
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Мурашев Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1855
Актовая запись №2 Метрическая книга церквей Тулунской волости (1855 г.) ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №765, стр. 185 Жених - православный, первым браком. Невеста -православна... Показать все
Смерть
Неизвестно