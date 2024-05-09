Усова (Марашева) Агрипина Федорова 1836 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усова (Марашева) Агрипина Федорова

Место рождения

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1816 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Мурашев Федор

Мать: не указана

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
07.01.1855

Муж: Усов Тимофей Иннокентиев

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Актовая запись №2 Метрическая книга церквей Тулунской волости (1855 г.) ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №765, стр. 185 Жених - православный, первым браком. Невеста -православна... Показать все
Смерть
Неизвестно

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