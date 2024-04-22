(Парфёнова) Васса Алексеевна
Место рождения
Дата рождения08.08.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1865 ст.
Воспреемник Заробозерского прихода сельца Покровского крестьянская жена Ксения Евграфовна
Рождение ребёнка
21.02.1893
Дочь: Марина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Викторович
Воспреемник - деревни Борково девица Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
09.03.1898 ст.
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Викторович
Смерть
Неизвестно