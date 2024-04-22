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(Парфёнова) Васса Алексеевна

Место рождения

Борково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

08.08.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1865 ст.

Отец: Парфёнов Алексий Фёдорович

Мать: Парфёнова Анна Матвеевна

Борково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Заробозерского прихода сельца Покровского крестьянская жена Ксения Евграфовна
Рождение ребёнка
21.02.1893

Дочь: Марина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Викторович

Климшин Бор, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник - деревни Борково девица Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
09.03.1898 ст.

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Викторович

Климшин Бор, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Викторович

Смерть
Неизвестно
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