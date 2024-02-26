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Марья Ильина (Чна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Илья Никитин (Ович)

Мать: Иринья Романова (Вна)

Рождение ребёнка
17.04.1851 ст.

Дочь: Ирина Ильина (Чна)

Отец ребёнка: Илья Кузьмин (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Николай Ильин (Ич)

Отец ребёнка: Илья Кузьмин (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Афимья Ильина (Чна)

Отец ребёнка: Илья Кузьмин (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
06.02.1865 ст.

Сын: Алексей Ильин (Ич)

Отец ребёнка: Илья Кузьмин (Ич)

по МК1865 рж https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB9K-MX?i=227&wc=Q866-8D7:375541101,380331001,380331002,380478201&cc=1921824
Рождение ребёнка
28.01.1868 ст.

Сын: Ефрем Ильин (Ич)

Отец ребёнка: Илья Кузьмин (Ич)

Рождение ребёнка
26.09.1871 ст.

Дочь: Настасья Ильина (Чна)

Отец ребёнка: Илья Кузьмин (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Кузьмин (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно
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