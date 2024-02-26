Марья Ильина (Чна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1831
Отец: Илья Никитин (Ович)
Мать: Иринья Романова (Вна)
Рождение ребёнка
17.04.1851 ст.
Дочь: Ирина Ильина (Чна)
Отец ребёнка: Илья Кузьмин (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Николай Ильин (Ич)
Отец ребёнка: Илья Кузьмин (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Афимья Ильина (Чна)
Отец ребёнка: Илья Кузьмин (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
06.02.1865 ст.
Сын: Алексей Ильин (Ич)
Отец ребёнка: Илья Кузьмин (Ич)
по МК1865 рж https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB9K-MX?i=227&wc=Q866-8D7:375541101,380331001,380331002,380478201&cc=1921824
Рождение ребёнка
28.01.1868 ст.
Сын: Ефрем Ильин (Ич)
Отец ребёнка: Илья Кузьмин (Ич)
Рождение ребёнка
26.09.1871 ст.
Дочь: Настасья Ильина (Чна)
Отец ребёнка: Илья Кузьмин (Ич)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Кузьмин (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно