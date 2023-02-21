Миронова Дарья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова Дарья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1826 г.р.

Дети

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Акилина Алексеевна

Отец ребёнка: Миронов Алексей Васильевич

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Аксенья Алексеевна

Отец ребёнка: Миронов Алексей Васильевич

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Миронов Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Миронов Алексей Васильевич

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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