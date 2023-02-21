Миронова Дарья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Акилина Алексеевна
Отец ребёнка: Миронов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Аксенья Алексеевна
Отец ребёнка: Миронов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Миронов Тимофей Алексеевич
Отец ребёнка: Миронов Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно