Липовая Галина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липовая Галина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузин Владимир

Мать: Кузина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Липовая Алиса Владимировна

Отец ребёнка: Липовой Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липовой Олег Владимирович

Отец ребёнка: Липовой Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Липовой Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Липовая Алиса Владимировна

Отец ребёнка: не указан

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