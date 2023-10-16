Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти28.06.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1832
Рождение ребёнка
Около ?.09.1833
Сын: Тропинский Николай Константинович
Отец ребёнка: Коровницкий Константин Петров
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Александра Константинова
Отец ребёнка: Коровницкий Константин Петров
Рождение ребёнка
08.03.1848
Дочь: Петрова Мария Константиновна
Отец ребёнка: Коровницкий Константин Петров
Рождение ребёнка
1853
Сын: Коровницкий Александр Константинович
Отец ребёнка: Коровницкий Константин Петров
Работа или профессия
Неизвестно
Дьякова жена
Место жительства
Неизвестно
Тропинская слоб.
Смерть
28.06.1893
Тугова гора