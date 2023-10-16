Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

28.06.1893

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1832

Муж: не указан

Бракосочетание
1832

Муж: Коровницкий Константин Петров

Рождение ребёнка
Около ?.09.1833

Сын: Тропинский Николай Константинович

Отец ребёнка: Коровницкий Константин Петров

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Александра Константинова

Отец ребёнка: Коровницкий Константин Петров

Рождение ребёнка
08.03.1848

Дочь: Петрова Мария Константиновна

Отец ребёнка: Коровницкий Константин Петров

Рождение ребёнка
1853

Сын: Коровницкий Александр Константинович

Отец ребёнка: Коровницкий Константин Петров

Работа или профессия
Неизвестно
Дьякова жена
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Тропинская слоб.
Смерть
28.06.1893
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Тугова гора
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