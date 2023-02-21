Русакова (Князева) Анастасия Кузьмовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.12.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1905
Дочь: Вершинина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Русаков Василий Трофимович
Рождение ребёнка
19.10.1914 ст.
Дочь: Пасынкова Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Русаков Василий Трофимович
Гороховы, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.04.1917
Сын: Русаков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Русаков Василий Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Русаков Константин Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лучинина Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Русаков Василий Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Русаков Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Русаков Василий Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Русаков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Русаков Василий Трофимович
Смерть
07.12.1955