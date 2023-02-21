Русакова (Князева) Анастасия Кузьмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русакова (Князева) Анастасия Кузьмовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.12.1955

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1905

Дочь: Вершинина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Русаков Василий Трофимович

Рождение ребёнка
19.10.1914 ст.

Дочь: Пасынкова Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Русаков Василий Трофимович

Гороховы, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.04.1917

Сын: Русаков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Русаков Василий Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русаков Константин Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лучинина Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Русаков Василий Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русаков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Русаков Василий Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русаков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Русаков Василий Трофимович

Смерть
07.12.1955
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