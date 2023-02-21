Габдулгани
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Габдулвагап
Мать: Фатима
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Магибадар
Мать ребёнка: Мухибзямал
Рождение ребёнка
1847
Сын: Шагимардан
Мать ребёнка: Мухибзямал
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Бибигайша
Мать ребёнка: Мухибзямал
Рождение ребёнка
1853
Сын: Габдулгадый
Мать ребёнка: Мухибзямал
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Бибикафия
Мать ребёнка: Мухибзямал
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Бибикамиля
Мать ребёнка: Мухибзямал
Рождение ребёнка
1881
Сын: Габделкаюм
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1886
Сын: Габделфаттах
Мать ребёнка: Кафия
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Зайтуна
Мать ребёнка: Мухибзямал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кафия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухибзямал
Смерть
Неизвестно