Габдулгани — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдулгани

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Габдулвагап

Мать: Фатима

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Магибадар

Мать ребёнка: Мухибзямал

Рождение ребёнка
1847

Сын: Шагимардан

Мать ребёнка: Мухибзямал

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Бибигайша

Мать ребёнка: Мухибзямал

Рождение ребёнка
1853

Сын: Габдулгадый

Мать ребёнка: Мухибзямал

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Бибикафия

Мать ребёнка: Мухибзямал

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Бибикамиля

Мать ребёнка: Мухибзямал

Рождение ребёнка
1881

Сын: Габделкаюм

Мать ребёнка: не указана

Кудашево, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.09.1886

Сын: Габделфаттах

Мать ребёнка: Кафия

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Зайтуна

Мать ребёнка: Мухибзямал

Кудашево, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кафия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухибзямал

Смерть
Неизвестно
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