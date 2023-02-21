Сонина Варвара Иустиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сонина Варвара Иустиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Сонин Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Сонин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Ораевская Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Сонин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Хмелевская Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Сонин Алексей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сонин Алексей Петрович

Смерть
Неизвестно
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