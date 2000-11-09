Mersinli (Gökboga) Kasim — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Mersinli (Gökboga) Kasim

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1927

Дата смерти

09.11.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1927

Отец: Mersinli Tayyibe

Мать: Azize

Рождение ребёнка
26.01.1960

Сын: Mersinli (gökboga) Ayhan

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Helsinki, Finland
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
09.11.2000
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