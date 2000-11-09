Mersinli (Gökboga) Kasim
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1927
Дата смерти09.11.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1927
Отец: Mersinli Tayyibe
Мать: Azize
Рождение ребёнка
26.01.1960
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Helsinki, Finland
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
09.11.2000