Трушицина (Демидова) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушицина (Демидова) Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1968

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трушицин Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.07.1905

Сын: Трушицин Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Трушицин Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Трушицина) Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Трушицин Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: (Трушицина) Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Трушицин Григорий Дмитриевич

Смерть
Около 1968
Киев, Украинская ССР
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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