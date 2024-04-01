Трушицина (Демидова) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.07.1905
Сын: Трушицин Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Трушицин Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Трушицина) Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Трушицин Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: (Трушицина) Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Трушицин Григорий Дмитриевич
Смерть
Около 1968
Киев, Украинская ССР
Причина смерти: Естественная смерть/старость