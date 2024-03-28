Кобылин Александр Ефимович
Место рождения
Дата рождения06.10.1922
Дата смерти14.09.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1922
Рождение ребёнка
02.09.1944
Дочь: Дымова Нелли Александровна
Мать ребёнка: Смирнова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
18.03.1947
Дочь: Жаркова Вера Александровна
Мать ребёнка: Смирнова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
10.04.1952
Дочь: Смирнова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Смирнова Александра Васильевна
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
14.09.1992