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Кобылин Александр Ефимович

Место рождения

Чамово, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

06.10.1922

Дата смерти

14.09.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1922

Отец: Кобылин Ефим Яковлевич

Мать: Ковалева Анастасия Григорьевна

Чамово, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.09.1944

Дочь: Дымова Нелли Александровна

Мать ребёнка: Смирнова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
18.03.1947

Дочь: Жаркова Вера Александровна

Мать ребёнка: Смирнова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
10.04.1952

Дочь: Смирнова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Смирнова Александра Васильевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
14.09.1992

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