Puķītis Andris
Место рождения(Meische), Vecgulbene, Gulbene municipality, Latvia
Дата рождения12.07.1832
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1832
(Meische), Vecgulbene, Gulbene municipality, Latvia
Бракосочетание
27.12.1885
Жена: Puķītis Liene
Gulbene, Gulbene municipality, Latvia
Рождение ребёнка
06.07.1888
Дочь: Antonija
Мать ребёнка: Puķītis Liene
(Meische), Vecgulbene, Gulbene municipality, Latvia