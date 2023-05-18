Puķītis Andris — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Puķītis Andris

Место рождения

(Meische), Vecgulbene, Gulbene municipality, Latvia

Дата рождения

12.07.1832

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1851 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1832

Отец: не указан

Мать: не указана

(Meische), Vecgulbene, Gulbene municipality, Latvia
Бракосочетание
27.12.1885

Жена: Puķītis Liene

Gulbene, Gulbene municipality, Latvia
Рождение ребёнка
06.07.1888

Дочь: Antonija

Мать ребёнка: Puķītis Liene

(Meische), Vecgulbene, Gulbene municipality, Latvia
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