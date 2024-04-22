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Чернов Михаил Егорович

Место рождения

Липицы, Серпуховский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

18.11.1874

Дата смерти

01.12.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1874

Отец: Чернов Егор Михайлович

Мать: Чернова Евдокия Елисеевна

Липицы, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
20.11.1896

Жена: Свивальнева Александра Феодоровна

Рождение ребёнка
16.09.1897

Дочь: Чернова Вера Михайловна

Мать ребёнка: Свивальнева Александра Феодоровна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
30.11.1899

Сын: Чернов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Свивальнева Александра Феодоровна

Рождение ребёнка
14.01.1901

Сын: Чернов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Свивальнева Александра Феодоровна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
15.11.1903

Сын: Чернов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Свивальнева Александра Феодоровна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
21.05.1906

Дочь: Чернова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Свивальнева Александра Феодоровна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
09.08.1908

Дочь: Чернова Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Свивальнева Александра Феодоровна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
20.09.1910

Сын: Чернов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Свивальнева Александра Феодоровна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
01.12.1912

Дочь: Мамонова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Свивальнева Александра Феодоровна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
19.01.1915

Сын: Чернов Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Свивальнева Александра Феодоровна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
05.08.1917

Дочь: Симакина Серафима Михайловна

Мать ребёнка: Свивальнева Александра Феодоровна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Смерть
01.12.1918
Серпухов, Серпухов, Московская область
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