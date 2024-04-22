Чернов Михаил Егорович
Место рождения
Дата рождения18.11.1874
Дата смерти01.12.1918
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1874
Отец: Чернов Егор Михайлович
Бракосочетание
20.11.1896
Рождение ребёнка
16.09.1897
Дочь: Чернова Вера Михайловна
Мать ребёнка: Свивальнева Александра Феодоровна
Рождение ребёнка
30.11.1899
Мать ребёнка: Свивальнева Александра Феодоровна
Рождение ребёнка
14.01.1901
Сын: Чернов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Свивальнева Александра Феодоровна
Рождение ребёнка
15.11.1903
Мать ребёнка: Свивальнева Александра Феодоровна
Рождение ребёнка
21.05.1906
Дочь: Чернова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Свивальнева Александра Феодоровна
Рождение ребёнка
09.08.1908
Дочь: Чернова Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Свивальнева Александра Феодоровна
Рождение ребёнка
20.09.1910
Мать ребёнка: Свивальнева Александра Феодоровна
Рождение ребёнка
01.12.1912
Дочь: Мамонова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Свивальнева Александра Феодоровна
Рождение ребёнка
19.01.1915
Мать ребёнка: Свивальнева Александра Феодоровна
Рождение ребёнка
05.08.1917
Дочь: Симакина Серафима Михайловна
Мать ребёнка: Свивальнева Александра Феодоровна
Смерть
01.12.1918