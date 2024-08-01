Окуняка Виктор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окуняка Виктор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.?

Дочь: Монавицкая (Окуняка) Екатерина Викторовна

Мать ребёнка: Окуняка (Березовская) Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
24.01.?

Сын: Окуняка Алексей Викторович

Мать ребёнка: Окуняка (Березовская) Ольга Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Окуняка (Березовская) Ольга Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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