Окуняка Виктор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.?
Дочь: Монавицкая (Окуняка) Екатерина Викторовна
Мать ребёнка: Окуняка (Березовская) Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.01.?
Сын: Окуняка Алексей Викторович
Мать ребёнка: Окуняка (Березовская) Ольга Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно