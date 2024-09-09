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Калашников Алексей Федотович

Место рождения

Белый Колодезь, Медвенский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Калашников Федот

Мать: не указана

Белый Колодезь, Медвенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Калашников Никифор Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Белый Колодезь, Медвенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Калашников Павел Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1809
Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край

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