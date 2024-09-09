Калашников Алексей Федотович
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смерти1809
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Калашников Федот
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Калашников Никифор Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Калашников Павел Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1809
Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край