Соломахина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломахина ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1770 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 01.01.1796

Сын: Соломахин Астафей Иванович

Отец ребёнка: Соломахин Иван Иванович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
После 01.01.1803

Сын: Соломахин Иван Иванович

Отец ребёнка: Соломахин Иван Иванович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
от 1 жены
Рождение ребёнка
После 01.01.1805

Сын: Соломахин Савелий Иванович

Отец ребёнка: Соломахин Иван Иванович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соломахин Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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