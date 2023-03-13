Соломахина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 01.01.1796
Сын: Соломахин Астафей Иванович
Отец ребёнка: Соломахин Иван Иванович
Рождение ребёнка
После 01.01.1803
Отец ребёнка: Соломахин Иван Иванович
от 1 жены
Рождение ребёнка
После 01.01.1805
Сын: Соломахин Савелий Иванович
Отец ребёнка: Соломахин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно