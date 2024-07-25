Джиквас (Гипичь) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Джиквас (Гипичь) Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1850

Дата смерти

1887

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1872 г.р.
1873 г.р.
1877 г.р.
1879 г.р.
1882 г.р.
1884 г.р.

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1872

Сын: Василий

Отец ребёнка: Джиквас Исидор Дмитриевич

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Агрипина

Отец ребёнка: Джиквас Исидор Дмитриевич

Рождение ребёнка
27.02.1877

Сын: Прокопий

Отец ребёнка: Джиквас Исидор Дмитриевич

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Иустинья

Отец ребёнка: Джиквас Исидор Дмитриевич

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Джиквас Исидор Дмитриевич

Рождение ребёнка
1884

Сын: Петр

Отец ребёнка: Джиквас Исидор Дмитриевич

Смерть
1887

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