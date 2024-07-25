Джиквас (Гипичь) Евдокия Михайловна
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1872
Сын: Василий
Отец ребёнка: Джиквас Исидор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Агрипина
Отец ребёнка: Джиквас Исидор Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.02.1877
Сын: Прокопий
Отец ребёнка: Джиквас Исидор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Иустинья
Отец ребёнка: Джиквас Исидор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Джиквас Исидор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Петр
Отец ребёнка: Джиквас Исидор Дмитриевич
Смерть
1887