(Демьянко) Евдокия Наумовна
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1935
Рождение ребёнка
1936
Сын: Харченко Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Харченко Василий Тихонович
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Харченко Василий Тихонович
Орловка
Рождение ребёнка
21.11.1940
Дочь: Сорокина (кайль) Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Харченко Василий Тихонович
с. Джанги-Пахта, Киргизская ССР
Смерть
1980