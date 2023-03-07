(Демьянко) Евдокия Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Демьянко) Евдокия Наумовна

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Место рождения

Полтава, Полтавська область

Дата рождения

1914

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Полтава, Полтавська область
Бракосочетание
1935

Муж: Харченко Василий Тихонович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1936

Сын: Харченко Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Харченко Василий Тихонович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1938

Сын: Харченко Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Харченко Василий Тихонович

Орловка
Рождение ребёнка
21.11.1940

Дочь: Сорокина (кайль) Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Харченко Василий Тихонович

с. Джанги-Пахта, Киргизская ССР
Смерть
1980
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