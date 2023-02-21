Лушний Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лушний Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лушний Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Лушний Фросиния Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лушний Яким Андреевич

Мать ребёнка: Лушний Фросиния Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хрупало Катерина Андреевна

Мать ребёнка: Лушний Фросиния Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лушний Павел Андреевич

Мать ребёнка: Лушний Фросиния Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лушний Фросиния Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гонта Текля Андреевна

Мать ребёнка: Лушний Фросиния Николаевна

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