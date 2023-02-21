Лушний Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лушний Фросиния Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лушний Фросиния Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хрупало Катерина Андреевна
Мать ребёнка: Лушний Фросиния Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лушний Фросиния Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гонта Текля Андреевна
Мать ребёнка: Лушний Фросиния Николаевна