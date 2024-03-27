Ибрагимова Алимя Хасян Кызы
Место рожденияс Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Дата рождения1913
Дата смерти1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ибрагимов Фатех
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ибрагимова) Флюра Фатеховна
Отец ребёнка: Ибрагимов Фатех
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ибрагимов Фатех
Рождение ребёнка
05.05.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ибрагимов Фатех
Смерть
1980