Ибрагимова Алимя Хасян Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибрагимова Алимя Хасян Кызы

Место рождения

с Шубино Сергачского р-на Горьковской обл

Дата рождения

1913

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ибрагимов Фатех

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ибрагимова) Флюра Фатеховна

Отец ребёнка: Ибрагимов Фатех

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ибрагимов Фатех

Рождение ребёнка
05.05.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ибрагимов Фатех

Смерть
1980

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