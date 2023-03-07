Солодовников Иван Калиникович
Место рождения
Дата рождения23.03.1902
Дата смерти29.05.1904
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1902
МК п.Январцевский, 1902
Крещение
27.03.1902
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1902
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
29.05.1904
ЗКО, с.Трекино (п.Трекинский), Казахстан
Отсутствует в базе "Фамилио"