Солодовников Иван Калиникович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодовников Иван Калиникович

Солодовников Иван Калиникович

avatar

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

23.03.1902

Дата смерти

29.05.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1902

Отец: Солодовников Калиник Прокофьевич

Мать: Солодовников Анна Лаврентьевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1902
Крещение
27.03.1902
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1902
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
29.05.1904
ЗКО, с.Трекино (п.Трекинский), Казахстан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close