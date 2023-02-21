Шлыков Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шлыков Иван Федорович
Мать: Шлыкова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шлыкова Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шлыкова Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Шлыкова Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пустотина Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Шлыкова Людмила
Смерть
Неизвестно