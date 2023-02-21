Шлыков Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлыков Анатолий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шлыков Иван Федорович

Мать: Шлыкова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шлыкова Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шлыкова Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Шлыкова Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пустотина Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Шлыкова Людмила

Смерть
Неизвестно
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