Житков Юрий Валентинович
Место рождения
Дата рождения18.01.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1963
Бракосочетание
04.09.1987
Глуск, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
21.06.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Житкова (Гавриленко) Светлана Эдуардовна
Рождение ребёнка
30.07.1991
Дочь: Гудович (Житкова) Дарья Юрьевна
Мать ребёнка: Житкова (Гавриленко) Светлана Эдуардовна