Житков Юрий Валентинович 18.01.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Житков Юрий Валентинович

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Место рождения

Пудож, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

18.01.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1963

Отец: Житков Валентин Анатольевич

Мать: Житкова (Фомина) Альбина Николаевна

Пудож, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
04.09.1987

Жена: Житкова (Гавриленко) Светлана Эдуардовна

Глуск, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
21.06.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Житкова (Гавриленко) Светлана Эдуардовна

Осиповичи, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
30.07.1991

Дочь: Гудович (Житкова) Дарья Юрьевна

Мать ребёнка: Житкова (Гавриленко) Светлана Эдуардовна

Осиповичи, Осиповичский район, Могилёвская область

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