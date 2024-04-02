Захаров Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Захаров Василий Михайлович
Мать: Захарова Анастасия
Рождение ребёнка
07.09.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Захарова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Захарова Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно