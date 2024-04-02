Захаров Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1934 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Захаров Василий Михайлович

Мать: Захарова Анастасия

Рождение ребёнка
07.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захарова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захарова Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Мария Николаевна

Смерть
Неизвестно
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