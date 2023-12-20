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Карзюк Виктор Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1961

Пол

Мужской

Добавил:

TK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1961

Отец: Карзюк Иосиф Константинович

Мать: Грибовская Ядвига Болеславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Karziuk Tatsiana

Мать ребёнка: Тытуш Нина Федоровна

Гражданство
08.01.1961
Беларус
Бракосочетание
17.11.1984

Жена: Тытуш Нина Федоровна

Книга регистрации актов №19 от 17.11.1984г.
Бракосочетание
17.11.1984

Жена: Тытуш Нина Федоровна

Книга регистрации актов №19 от 17.11.1984
Рождение ребёнка
02.04.1986

Сын: Карзюк Игорь Викторович

Мать ребёнка: Тытуш Нина Федоровна

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