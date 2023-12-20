Карзюк Виктор Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1961
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Karziuk Tatsiana
Мать ребёнка: Тытуш Нина Федоровна
Гражданство
08.01.1961
Беларус
Бракосочетание
17.11.1984
Жена: Тытуш Нина Федоровна
Книга регистрации актов №19 от 17.11.1984г.
Бракосочетание
17.11.1984
Жена: Тытуш Нина Федоровна
Книга регистрации актов №19 от 17.11.1984
Рождение ребёнка
02.04.1986
Мать ребёнка: Тытуш Нина Федоровна