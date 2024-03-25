Солнцева (Соцкова) Ольга Андреевна (Арсеньевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солнцева (Соцкова) Ольга Андреевна (Арсеньевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Рима Александровна

Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Александр Андреевич

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Рима Александровна

Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Александр Андреевич

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солнцев (соцков) Александр Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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