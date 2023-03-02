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Сердюк Павел

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Место рождения

Воронежская губ.

Дата рождения

1885

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Отец

1849 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

1913 г.р.
1915 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Сердюк Филипп Алексеевич

Мать: не указана

Воронежская губ.
Рождение ребёнка
26.03.1913

Сын: Сердюк Василий Павлов

Мать ребёнка: Сердюкова Пелагея Максимова

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Ольга Павлова

Мать ребёнка: Сердюкова Пелагея Максимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сердюкова Пелагея Максимова

Россия, Кемеровская область, г Прокопьевск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сердюкова Пелагея Максимова

Место жительства
Неизвестно
Карасукский р-он с.Нестеровка
Смерть
1951
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