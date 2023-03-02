Сердюк Павел
Место рожденияВоронежская губ.
Дата рождения1885
Дата смерти1951
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Сердюк Филипп Алексеевич
Мать: не указана
Воронежская губ.
Рождение ребёнка
26.03.1913
Мать ребёнка: Сердюкова Пелагея Максимова
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Ольга Павлова
Мать ребёнка: Сердюкова Пелагея Максимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сердюкова Пелагея Максимова
Россия, Кемеровская область, г Прокопьевск
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Карасукский р-он с.Нестеровка
Смерть
1951