Герасимова (Сафронова) Пелагея Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1903
Рождение ребёнка
11.11.1904
Отец ребёнка: Герасимов Иван Трофимович
Рождение ребёнка
16.07.1914
Отец ребёнка: Герасимов Иван Трофимович
Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
1973