Герасимова (Сафронова) Пелагея Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Сафронова) Пелагея Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1903

Муж: Герасимов Иван Трофимович

Рождение ребёнка
11.11.1904

Сын: Герасимов Павел Иванович

Отец ребёнка: Герасимов Иван Трофимович

Рождение ребёнка
16.07.1914

Сын: Герасимов Илия Иванович

Отец ребёнка: Герасимов Иван Трофимович

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
1973
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