Никонова Елена Петровна 19.07.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНиконова Елена Петровна

Никонова Елена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1933

Дата смерти

05.06.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Александр Леонидович

Отец ребёнка: Осипов Леонид Петрович

Рождение ребёнка
02.03.1959

Сын: Осипов Геннадий Леонидович

Отец ребёнка: Осипов Леонид Петрович

Смерть
05.06.2009

Мы используем куки для улучшения работы сайта.