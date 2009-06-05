Никонова Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1933
Дата смерти05.06.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Александр Леонидович
Отец ребёнка: Осипов Леонид Петрович
Рождение ребёнка
02.03.1959
Сын: Осипов Геннадий Леонидович
Отец ребёнка: Осипов Леонид Петрович
Смерть
05.06.2009